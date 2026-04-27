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Tabellone prequalificazioni femminili Internazionali BNL d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

Redazione
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Federica Urgesi (foto Panunzio)

Sorteggiato il tabellone delle prequalificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia 2026, torneo in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Testa di serie numero 1 Aurora Zantedeschi, seguita da Federica Urgesi, Vittoria Paganetti e Noemi Basiletti, rispettivamente seconda, terza e quarta forza del seeding. Numero 5 Mazzola, numero 6 Serban, numero 7 Zucchini e numero 8 Mair.

QUALI WILD CARD SONO IN PALIO

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Zantedeschi vs Lombardini
Vallega Montebruno vs Maines

Luciano vs Turini
Milanese vs (7) Zucchini

(4) Basiletti vs Grymalska
Raggi vs Zanolini

Tambelli vs Alvisi
Fornasieri vs (8) Mair

 

(6) Serban vs Piangerelli
Ferrando vs Moccia

Maduzzi vs Ricci
Di Sarra vs (3) Paganetti

(5) Mazzola vs Rizzetto
Gennaro vs Salvi

Martellenghi vs Covi
Bertacchi vs (2) Urgesi

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