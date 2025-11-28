Dall’Inghilterra: Emma Raducanu ingaggia l’ex fisioterapista WTA Emma Stewart

Il 2025 è stato un anno a due facce per Emma Raducanu, sia dentro che fuori dal campo. Da un lato, l’ex campionessa degli US Open non ha sollevato neppure un titolo e ha accusato alcuni problemi fisici, come ad esempio un fastidio alla schiena rimediato al torneo di Strasburgo a maggio. Dall’altro lato, però, ha fatto ritorno in top 30 – chiudendo l’annata al n. 29 dopo averla iniziata da n. 60 – ed è tornata a essere competitiva come mai di fatto lo era stata dal celebre trionfo a Flushing Meadows del 2021.

Sistemato l’aspetto tennistico, per Raducanu ora la priorità è quello fisico. Al fine di preparare al meglio la nuova stagione e cercare di tornare fisicamente ad alti livelli, ha rinunciato alle esibizioni previste in questo finale di 2025 (avrebbe dovuto sfidare Amanda Anisimova prima a Newark e poi a Miami), ufficialmente per una contusione ossea al piede destro.

Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni provenienti da media britannici, avrebbe ingaggiato una nuova fisioterapista: Emma Stewart. Quest’ultima può vantare all’interno del proprio curriculum un’esperienza di diversi anni con la WTA e ha inoltre lavorato per la squadra maschile britannica di canottaggio. Confermata infine per la prossima stagione anche la presenza dello spagnolo Francisco Roig come coach.

APPUNTAMENTO IN AUSTRALIA

L’ultimo match disputato nel 2025 da Raducanu resterà dunque quello perso a Ningbo lo scorso ottobre (3-6 6-4 6-1) contro la wild card cinese Lin Zhu. All’inizio della prossima stagione, la britannica sarà impegnata in Australia: prima giocherà la United Cup, poi gli Australian Open.