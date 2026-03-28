Sinner, Sabalenka e un Sunshine Double da record

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno raggiunto le finali singolari maschile e femminile al Sunshine Double (Masters/WTA 1000 di Indian Wells e Miami) senza perdere un solo set, non era mai successo nella storia. Ai due tennisti rimane l’ultimo atto di una cavalcata senza precedenti che per Sinner sarà contro Jiri Lehecka, mentre Sabalenka se la vedrà con Coco Gauff.

Quasi imbattibili

L’italiano non perde un set in una partita di singolare dallo scorso 19 febbraio, quando Jakub Mensik lo eliminò ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha con lo score di 7-6 2-6 6-3. Per quanto riguarda i Masters 1000, invece, Jannik non concede un parziale dall’ottobre 2025, quando in svantaggio 6-7 7-5 3-2 si ritirò contro Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2025.

La perfezione di Sabalenka, invece, si è “limitata” al percorso per raggiungere le due finali ma, a differenza di Sinner, ha concesso un set nella finale di Indian Wells contro Elena Rybakina. La kazaka è stata l’unica avversaria capace di vincere non solo un set, ma anche un match contro Sabalenka nel 2026, avendola sconfitta in finale all’Australian Open. Per trovare un’altra tennista capace di vincere un solo parziale contro la numero 1 al mondo dobbiamo tornare alle WTA Finals del novembre 2025, quando Amanda Anisimova venne sconfitta 6-3 3-6 6-3 in semifinale. Se si considerano anche le esibizioni, invece, anche Naomi Osaka ha strappato un set alla bielorussa nel dicembre scorso, quando venne battuta 6-3 4-6 10-4 alla The Atlanta Cup.