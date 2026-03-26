Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 27 marzo con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 27 marzo del Masters 1000 di Miami 2026. Giornata dedicata alle semifinali maschili, ergo torna in campo Jannik Sinner, reduce dalla netta vittoria per 6-2 6-2 contro Frances Tiafoe. L’azzurro sarà impegnato nella sessione serale, mentre di giorno spazio alla semifinale della parte alta del tabellone tra Jiri Lehecka e Arthur Fils. Italia protagonista anche in doppio con Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori.

IL PROGRAMMA COMPLETO

STADIUM

ore 18.00 – Dabrowski/Stefani vs Siniakova/Townsend

non prima delle 20.00 – (21) Lehecka vs (28) Fils

non prima delle 00.00 – (18) Cerundolo o (3) Zverev vs (2) Sinner

non prima delle 01.00 – Errani/Paolini vs Mertens/Zhang

GRANDSTAND

ore 18.00 – Granollers/Zeballos vs Heliovaara/Patten

a seguire – Bolelli/Vavassori vs Krajicek/Mektic o Arends/Smith