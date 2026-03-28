WTA 1000 Miami 2026: cosa aspettarsi da Sabalenka – Gauff

Saranno Aryna Sabalenka e Coco Gauff a contendersi il titolo del WTA 1000 di Miami 2026, in un altro atto di un testa a testa che è perfettamente in equilibrio: sei vittorie per la bielorussa e sei vittorie per la statunitense nei dodici precedenti. L’ultima partita tra le due risale al round robin delle WTA Finals 2025, quando Sabalenka vinse 7-6 6-3. L’ultima vittoria di Gauff, invece, coincise con il Roland Garros 2025: la finale sul rosso di Parigi terminò 6-7 6-2 6-4. Inoltre, le due tenniste si sono affrontate in altre due finali: al WTA 1000 di Madrid 2025 quando vinse Sabalenka (6-3 7-6) e allo US Open 2023 quando fu la classe 2004 a vincere davanti al proprio pubblico (2-6 6-3 6-2).

Finora in stagione

L’avvio di stagione è stato di altissimo livello per entrambe le giocatrici: Sabalenka è sempre arrivata in finale nei quattro tornei giocati. La numero 1 del ranking WTA ha vinto il WTA 500 di Brisbane e il WTA 1000 di Indian Wells, ha invece perso contro Elena Rybakina la finale dell’Australian Open. La classe 1998 cerca l’ottavo WTA 1000 da quando il format è stato introdotto nel 2021, in precedenza si aggiudicò anche 3 tornei Premier 5.

Gauff, invece, nonostante le polemiche legate alla racchetta distrutta a Melbourne, ha avuto un inizio anno molto solido. La statunitense, infatti, è arrivata ai quarti di finale dell’Australian Open e in semifinale al WTA 1000 di Dubai, perdendo in entrambe le occasioni contro Elina Svitolina. Un rendimento costante e migliore rispetto a quanto fatto nel 2025 quando a Dubai uscì al secondo turno e a Miami non andò oltre gli ottavi di finale, tant’è vero che da lunedì risalirà alla terza posizione nel ranking con la possibilità di accorciare a meno di 500 punti da Rybakina in caso di vittoria del torneo. Per Gauff sarebbe il quarto WTA 1000 della carriera.