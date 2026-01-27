Australian Open 2026, Gauff spacca la racchetta: “Telecamere ovunque, privacy solo in spogliatoio”

“Mi sembra che in questo torneo l’unico posto in cui abbiamo un po’ di privacy sia lo spogliatoio” così Coco Gauff sulla racchetta rotta nei corridoi dopo la sconfitta contro Elina Svitolina ai quarti di finale dell’Australian Open 2026. La statunitense è stata immortalata dalle telecamere della Match Call Area all’interno della Rod Laver Arena mentre distruggeva la sua racchetta, sfogandosi così per il 6-1 6-2 subito in campo.

La reazione e i precedenti

Il video è subito circolato in rete e non si è fatta attendere la risposta della diretta interessata che ha puntato il dito contro la mancanza di privacy. “Ho provato ad andare in un posto dove credevo non ci fossero telecamere – ha spiegato Gauff – perché so che non è una bella scena da vedere e non volevo rifarlo in campo. Dopo quanto successo al Roland Garros mi sono ripromessa di non farlo mai più durante una partita”. L’episodio a cui fa riferimento risale allo Slam parigino del 2021, quando Gauff ruppe la sua racchetta a seguito di un doppio fallo durante il match di quarti di finale contro Baroba Krejcikova, poi perso 7-6 6-3.

La classe 2004 ha citato anche l’episodio che ha coinvolto Aryna Sabalenka dopo la finale dello US Open 2023: “La stessa cosa è successa ad Aryna dopo che io vinsi la finale, credo che queste cose non dovrebbero essere trasmesse in tv”. La nativa di Delray Beach ha illustrato anche il suo punto di vista: “Non è che mi piaccia spaccare racchette, ma ho perso 6-1 6-2…”.