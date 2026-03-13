Frattura dell’ulna per Luca Nardi (FOTO)

Frattura dell’ulna sinistra per Luca Nardi. Il 22enne di Pesaro ha annunciato l’infortunio sul suo profilo Instagram, pubblicando un post con il braccio interessato immobilizzato. Infortunio rimediato dal marchigiano nel corso del match con Trevor Svajda, valido per le qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Quella che sembrava una forte contusione in seguito ad una caduta era, invece, la frattura dell’ulna. “Purtroppo durante la mia partita a Indian Wells ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna. Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile. Farò di tutto per ripartire al meglio. Grazie a tutti per il supporto“, il messaggio sui social di Nardi, che punterà a tornare in forma entro l’estate, in vista degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros e di Wimbledon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Nardi (@luca___nardi)