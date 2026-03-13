Masters 1000 Indian Wells 2026: Medvedev perde un punto, chiede e ottiene hindrance contro Draper

Polemiche nel finale del match tra Daniil Medvedev e Jack Draper, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Nell’undicesimo game del secondo set, con il britannico al servizio sul 5-5, sul punteggio di 0-15, un dritto del russo atterra vicino alla riga di fondo, ma rimane comunque in campo. Draper allarga le braccia, sospettando che il colpo fosse fuori, ma prosegue. Lo scambio termina con il punto vinto dal campione in carica, che si porta sul 15-15. Medvedev contesta per una presunta hindrance di Draper, per averlo disturbato allargando le braccia, e chiede la video review. Il giudice di sedia Aurèlie Tourte assegna il punto a Medvedev per hindrance di Draper, con relative polemiche da parte dell’inglese. La situazione si rivelerà decisiva visto che da un possibile 15-15 si passerà a 0-30, nel game in cui Medvedev toglierà poi il servizio all’avversario andando poi a chiudere 7-5.

LE PAROLE DEL RUSSO

Al termine del match, Medvedev ha commentato in conferenza stampa il punto: “Il suo movimento ha un po’ condizionato il mio dritto, così ho chiesto all’arbitro cosa avrei dovuto fare e mi ha detto che avrei potuto vedere la review, perciò l’ho fatto. Forse avrei dovuto fermarmi prima, ma non sento di aver imbrogliato”.