Serena Williams torna nel ranking WTA: rientro da protagonista in doppio e nuova sfida a Berlino

Il ritorno di Serena Williams nel tennis professionistico continua a far parlare. Dopo quasi quattro anni di assenza dal circuito, la leggenda americana è tornata ufficialmente anche nel ranking WTA di doppio grazie alla vittoria ottenuta al primo turno del WTA 500 del Queen’s Club insieme alla giovane canadese Victoria Mboko.
Il successo contro la coppia formata da Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe, teste di serie numero 3 del torneo, ha permesso alla 23 volte campionessa Slam di rientrare nella classifica mondiale di doppio. Williams occupa attualmente la 593ª posizione con 109 punti, condividendo il ranking con diverse giocatrici del circuito, tra cui anche la numero uno del mondo in singolare, Aryna Sabalenka.
L’avventura londinese si è però interrotta prematuramente a causa dell’infortunio al ginocchio subito da Victoria Mboko durante il torneo di singolare, costringendo la coppia al ritiro prima dei quarti di finale.
Per Serena, tuttavia, il percorso di rientro è già pronto a proseguire. In questi giorni la statunitense sarà impegnata al torneo di Berlino, dove giocherà il doppio in coppia con la ceca Karolina Muchova. Al primo turno le due affronteranno la messicana Giuliana Olmos e la neozelandese Erin Routliffe, una delle specialiste più solide del circuito.
In caso di vittoria, potrebbe profilarsi un secondo turno di grande fascino contro una delle coppie più esperte del tour, composta dalla leggenda del tennis italiano Sara Errani e dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez.