Zverev emblema della costanza: 500 le settimane in Top 30

Se Jannik Sinner sta per raggiungere le 80 settimane al vertice del ranking ATP, anche per Alexander Zverev si avvicina un traguardo di notevole vanto: tocca, in questo giugno 2026, le 500 settimane consecutive in Top 30 ATP.

Era, infatti, il lontano 20 giugno 2016 quando Zverev ruppe per la prima volta il muro della Top 30: il traguardo arrivò grazie alle due finali, a un solo mese di distanza, al torneo 250 di Nizza (battuto da Dominic Thiem in 3 set) e, curiosamente, all’ATP 500 di Halle (sconfitto, in quell’occasione, dal connazionale Florian Mayer), dove il tedesco giocherà proprio martedì, affrontando al primo turno il ceco Kopriva.

Una storia di solidità quella di Zverev, spesso accusato di non essere all’altezza dei più grandi eppure sempre in grado, attraverso le statistiche, di dimostrarsi un giocatore di livello eccelso, padrone di un tennis magari non tra i più spettacolari, ma certamente tra i più efficaci e che gli hanno permesso di rimanere nella cerchia dei primi trenta per moltissimo tempo. Non solo: dal marzo 2024, dopo la caduta nel ranking del 2023, si è addirittura insidiato stabilmente in Top 5 ATP e nessuno è stato più in grado di smuoverlo da lì.

Guardando ai connazionali, solo due tedeschi sono stati in grado di far meglio di lui con le settimane in top 30: stiamo parlando ovviamente di Boris Becker, a 648 settimane, e Tommy Haas, a 523. Con tutta probabilità, a fine stagione Zverev supererà anche Haas, e sarà il secondo giocatore tedesco di sempre per numero di settimane in Top 30.