Challenger 125 Nottingham 2026, Nardi battuto da Bertola in primo turno

Luca Nardi non riesce a superare il primo turno al Challenger 125 di Nottingham 2026. L’azzurro cede al svizzero Remy Bertola in tre set con il punteggio di 3-6 7-6(4) 7-6(2) in due ore e 22 minuti e saluta il torneo dopo aver vinto i match di qualificazioni.

Una partita che ha raccontato di un Nardi capace di partire forte ma non di tenere il controllo del match fino in fondo. Il primo set è andato nelle mani del pesarese con relativa autorità, chiuso 6-3 senza particolari patemi. Nel secondo, nonostante una positiva prestazione al servizio, a spuntarla è stato Bertola, bravo nel trascinare il parziale alla roulette del tie-break e ancora più bravo a vincerla. Sull’1-1, il set decisivo ha raccontato un Nardi incapace di ritrovare le certezze del parziale d’apertura, con lo svizzero che ne ha approfittato per vincere il secondo tie-break di fila e portare a casa il risultato.

Finisce così l’avventura sull’erba del Nottinghamshire per l’azzurro, che aveva vinto le prime due partite in qualificazione. Bertola avanza in ottavi di finale, dove affronterà Yibing Wu.