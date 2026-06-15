ChallengerNews

Challenger 125 Nottingham 2026, Nardi battuto da Bertola in primo turno

Francesco Bruni
By Francesco Bruni
1 Min Read
Luca Nardi a Perugia nel 2026
Luca Nardi - Foto Yuri Serafini

Luca Nardi non riesce a superare il primo turno al Challenger 125 di Nottingham 2026. L’azzurro cede al svizzero Remy Bertola in tre set con il punteggio di 3-6 7-6(4) 7-6(2) in due ore e 22 minuti e saluta il torneo dopo aver vinto i match di qualificazioni.

Una partita che ha raccontato di un Nardi capace di partire forte ma non di tenere il controllo del match fino in fondo. Il primo set è andato nelle mani del pesarese con relativa autorità, chiuso 6-3 senza particolari patemi. Nel secondo, nonostante una positiva prestazione al servizio, a spuntarla è stato Bertola, bravo nel trascinare il parziale alla roulette del tie-break e ancora più bravo a vincerla. Sull’1-1, il set decisivo ha raccontato un Nardi incapace di ritrovare le certezze del parziale d’apertura, con lo svizzero che ne ha approfittato per vincere il secondo tie-break di fila e portare a casa il risultato.

Finisce così l’avventura  sull’erba del Nottinghamshire per l’azzurro, che aveva vinto le prime due partite in qualificazione. Bertola avanza in ottavi di finale, dove affronterà Yibing Wu.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS