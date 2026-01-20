Australian Open 2026: Fonseca ko con Spizzirri, si apre il tabellone di Sinner

Si ferma a sorpresa al primo turno il percorso di Joao Fonseca all’Australian Open 2026. Il brasiliano, condizionato dai problemi alla schiena che hanno compromesso e caratterizzato l’inizio della stagione, esce sconfitto dal match contro l’americano Eliot Spizzirri che chiude la contesa a proprio favore con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 6-2 in poco più di due ore e trenta minuti di gioco. Un incontro in cui il numero 32 del ranking ATP ha mostrato una precaria condizione fisica come testimonia anche il medical timeout richiesto sul finire del quarto e ultimo set. La sconfitta del 19enne brasiliano apre il tabellone di Jannik Sinner: non ci sarà infatti l’eventuale e attesa sfida di terzo turno tra i due. Il numero 2 del mondo esordirà sulla Rod Laver Arena contro il francese Hugo Gaston.

LA PARTITA

Il primo set corre sul filo dell’equilibrio fino all’ottavo gioco quando Fonseca è costretto ad annullare due palle break. Il break in favore di Spizzirri arriva due giochi più tardi e fissa il punteggio sul 6-4. Nel secondo parziale, grande reazione del brasiliano che dopo aver annullato palla break in apertura strappa per due volte il servizio all’avversario e pareggia i conti. Terza frazione diametralmente opposta alla seconda: questa volta è l’americano ad annullare palla break nel primo game e a conquistare il set ottenendo due break. Nel quarto e ultimo set, Spizzirri si porta avanti di un break nel quarto gioco e nel quinto allunga ulteriormente sul 4-1 prima di chiudere partita e incontro con il definitivo 6-2.