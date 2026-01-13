Australian Open 2026: Maestrelli fa suo il derby con Giustino, avanti anche Travaglia

Parte bene la seconda giornata di qualificazioni per i primi italiani scesi in campo all’Australian Open. Arriva la prima vittoria stagionale e la prima affermazione in carriera a Melbourne per Francesco Maestrelli, che fa suo il derby contro Lorenzo Giustino. Avanti anche Stefano Travaglia, che supera la wild card di casa Blake Ellis al termine di un match più complicato del previsto.

Maestrelli, derby azzurro e primo sorriso a Melbourne

Arriva la prima vittoria stagionale e la prima vittoria in una qualificazione a Melbourne per Francesco Maestrelli, che supera in un’ora e venti minuti Lorenzo Giustino, numero 210 ATP, e fa suo il derby italiano con il punteggio di 7-6(4) 6-1. Al prossimo turno il tennista pisano affronterà il brasiliano Thiago Seiboth Wild, attuale numero 216 del mondo ma già ex n.58 ATP, che ha superato l’ecuadoriano Guillen Meza per 7-5 6-3.

La partita

Un match che parte in salita per il tennista classe 2002. Giustino è bravo a strappare subito il servizio nel secondo game e a gestire il vantaggio fino al settimo gioco, quando Maestrelli ritrova solidità e piazza il contro-break. Da lì il primo set scorre sul filo dell’equilibrio fino al tie-break, dove salgono le percentuali al servizio del pisano, che alza il livello nei momenti chiave e chiude il parziale in suo favore per 7 punti a 4.

Nel secondo set, di fatto, non c’è partita. Maestrelli cambia marcia, prende subito il controllo dello scambio e, complice il break nel secondo gioco, scappa via. Giustino cala d’intensità e Francesco gestisce senza problemi fino al 6-1 finale, chiuso in appena venticinque minuti.

Travaglia si complica la vita ma vince: superato Ellis

Buona la prima anche per Stefano Travaglia, che vince il suo match d’esordio nelle qualificazioni del primo Slam dell’anno superando la wild card australiana Blake Ellis con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 in un’ora e cinquanta minuti.

Al secondo turno il tennista marchigiano, classe 1991, affronterà lo spagnolo classe 2006 Martin Landaluce, che ha superato Chun-Hsin Tseng per 7-5 6-3.

La partita

L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, almeno fino al settimo gioco del primo set, quando Travaglia piazza il break che gli consente di allungare e chiudere il parziale per 6-3.

Nel secondo set l’italiano sembra poter chiudere senza troppe difficoltà: nell’ottavo game Ellis annulla tre palle break che avrebbero mandato Travaglia a servire per il match. È la sliding door del parziale. L’australiano prende fiducia, strappa il servizio nel game successivo e, spinto dal pubblico di casa, chiude 6-4.

Nel terzo e decisivo set Travaglia è bravo a resistere nel terzo gioco, quando annulla tre palle break che avrebbero potuto complicare ulteriormente la sfida. Scampato il pericolo, l’azzurro sfrutta l’inerzia, piazza il break per il 3-1 e poi raddoppia nel sesto game, dando la zampata decisiva. Il 6-1 finale chiude la pratica Ellis e regala a Travaglia l’accesso al secondo turno.