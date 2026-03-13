Sinner domina Tien: 20 vittorie in fila contro i mancini

Jannik Sinner è approdato in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells battendo Learner Tien. Con il successo sullo statunitense, il 24enne di San Candido ha vinto la 20esima partita consecutiva contro giocatori mancini. Una statistica particolare con una striscia di risultati utili aperta da oltre due anni. L’ultimo tennista mancino in grado di battere l’altoatesino è stato Ben Shelton, 2-6 6-3 7-6(5) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, nell’ottobre del 2023.

LE 20 VITTORIE CONTRO I MANCINI

In questa serie di risultati ancora aperta, l’italiano ha fronteggiato ben 9 volte lo stesso Ben Shelton, 2 volte Learner Tien, Denis Shapovalov e Terence Atmane, una sola volta, invece, Jack Draper, Corentin Moutet, Alejandro Tabilo, Adrian Mannarino e Hugo Gaston. Nel corso di questa striscia, nessuno di loro è mai riuscito a impensierire con convinzione l’ex numero uno del mondo, eccetto Ben Shelton, nel loro primo incontro subito dopo il già citato match a Shanghai, dove ha condotto al tie-break per due volte il classe 2002.

ALCARAZ 15-5 CON I MANCINI

Per contestualizzare al meglio questa circostanza, se considerassimo gli ultimi 20 incontri con giocatori mancini del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, il riscontro sarebbe di 15-5. Le sconfitte sono arrivate per due volte con Jack Draper, una volta, invece, con Cameron Norrie, Ugo Humbert e Thiago Monteiro (per ritiro dopo pochi game).