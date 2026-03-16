Svitolina che inizio di stagione: Top 10 a distanza di 5 anni

Elina Svitolina è tornata in Top 10 per la prima volta dal 2021. Da allora sono passati 5 anni, ci sono stati di mezzo un allontanamento dalle competizioni, la nascita di Skai – la figlia avuta con il marito Gael Monfils – e un ritorno al tennis giocato senza ranking nel 2023. Insomma, ne è passata di acqua sotto ai ponti.

A proposito di acqua, la classe della tennista ucraina non è svanita nel tempo, come dimostra la graduale e costante risalita nel ranking WTA: numero 25 a fine 2023, posizione 23 l’anno successivo e 14esimo posto lo scorso 31 dicembre. È però proprio ad inizio 2026 che l’ex numero 3 del mondo è tornata a fare la voce grossa, centrando all’Austrlaian Open una semifinale Slam che mancava da Wimbledon 2023 e tornando a vincere un titolo su cemento 4 anni e mezzo dopo, grazie al successo nel WTA 250 di Auckland 2026.

Costanza di rendimento

La cosa impressionante dei primi tre mesi del nuovo anno è che Svitolina ha perso una sola partita contro avversarie fuori dalla Top 5: il secondo turno del WTA 1000 di Doha contro Anna Kalinskaya (n. 22 WTA). Le altre tenniste in grado di batterla sono state Jessica Pegula, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka. Una delle sconfitte è arrivata in finale al WTA 1000 di Dubai, dove Pegula le ha impedito di sollevare il primo 1000 della carriera. Già l’accesso in finale è stata una “prima” volta per Svitolina.

A dire il vero, però, nella prima parte della carriera l’ucraina si era già aggiudicata 4 titoli “Premier 5”. Questi all’epoca non rappresentavano la categoria immediatamente sotto agli Slam come i 1000 odierni, poiché i quattro tornei “Premier Mandatory” erano ritenuti più importanti. Tuttavia, sia “Premier 5” che “Premier Mandatory” sono poi confluiti nei WTA 1000 con la riforma del 2021.

Bene con le Top 10

Se a Melbourne la nativa di Odessa è stata battuta agevolmente da Sabalenka, ad Indian Wells Rybakina ha dovuto faticare 1 ora e 46 minuti per avere la meglio 7-5 6-4. Oltre ai risultati finali dei quattro tornei disputati da Svitolina in questo inizio di 2026, spiccano le vittorie contro Top 10: sono già 4 di cui una ai danni di Mirra Andreeva, due contro Coco Gauff e l’ultima, proprio ad Indian Wells, contro Iga Swiatek.

Le prime uscite stagionali hanno visto protagonista Svitolina in versione extra-lusso, rendendo l’ucraina una pretendente ai torneo più importanti soprattutto sul cemento. La superficie, infatti, le ha regalato 12 titoli, tra cui le WTA Finals 2018, e un bronzo olimpico a Tokyo 2020. Già a partire da Miami la classe ’94 può far paura alle altre big.