A San Paolo tornano le Roland-Garros Junior Series by Renault

Dal 15 al 19 aprile 2026 si svolgeranno le Roland-Garros Junior Series by Renault di San Paolo, giunte alla loro quinta edizione. Il torneo prevede la partecipazione di 16 giocatori e 16 giocatrici nati tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012 selezionati tramite il ranking ITF e wild cards. Dal 15 al 17 aprile si svolgerà il Round Robin, il 18 aprile sarà la volta delle semifinali e il 19 toccherà alle finali. Le Junior Series rappresentano un’importante opportunità per mettersi in mostra e per saggiare cosa significhi giocare uno Slam, sia in campo che fuori.

Importanza della manifestazione

Il senso della manifestazione è ben riassunto dalle parole di Aymeric Labaste, direttore del torneo e Head of Roland-Garros International Development. Labaste ha affermato: “In qualità di unico Slam su terra, il Roland-Garros si impegna per promuovere il tennis su terra a livello globale, garantendo anche la diversità e l’inclusività”. Il francese ha poi aggiunto: “Con le Junior Series garantiamo che i migliori talenti a livello mondiale abbiano l’opportunità di raggiungere i più alti livelli del tennis mondiale”. Per sottolineare gli ottimi risultati conseguiti ha fatto notare che 14 dei giocatori presenti nel tabellone del Roland-Garros Junior 2025 avevano preso parte dalle Junior Series a Tokyo o a Rio de Janeiro. Infine, ha evidenziato che questo torneo è un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani sudamericani e, da due anni a questa parte, anche asiatici. Difatti, dal 2024 esiste un’analoga edizione a Tokyo.

Campioni passati e futuri

L’importanza del torneo è manifestata anche dal percorso di Joao Fonseca che fu il primo campione nell’edizione del 2022 ed è, in seguito, diventato il più giovane giocatore sudamericano a vincere un torneo ATP, oltre ad aver scalato il ranking fino alla Top 25. Inoltre, le Junior Series 2026 avranno due importanti ambasciatori: Juan Martin del Potro, che rivestirà questo ruolo per la quinta volta consecutiva, mentre Gabriela Sabatini (campionessa US Open 1990) sarà incaricata per il secondo anno di fila. L’edizione 2026 vedrà anche Larri Passos come special guest. Il brasiliano è noto soprattutto per essere stato l’allenatore del connazionale Gustavo Kuerten, campione di Wimbledon nel 1997, nel 2000 e nel 2001.

Inoltre, in occasione della quinta edizione del torneo è stato realizzato uno speciale poster. L’autore è l’artista Karol Stefanini che ha preso ispirazione dalla cavalcata di del Potro verso la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio del 2016. “A chiunque metterà piede su questo campo, spero vi sentiate orgogliosi, coraggiosi e liberi di giocare il vostro tennis. Questo poster è il mio modo di fare il tifo per voi” ha commentato Stefanini.