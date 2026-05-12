L’orario di Darderi-Jodar: data e diretta tv quarti di finale Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Luciano Darderi per affrontare Rafael Jodar in quello che sarà il suo primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000. Dopo la rimonta su Alexander Zverev agli ottavi, l’azzurro è chiamato ad un’altra impresa contro uno dei giocatori più in forma del circuito. Tra i due non esistono precedenti, ecco dove vedere Darderi – Jodar in tv.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Darderi e Jodar andrà in scena mercoledì 13 maggio sul Campo Centrale nella sessione serale, non prima delle 20:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).