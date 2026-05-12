Entry List Wta Queen’s 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 del Queen’s 2026, in programma dall’8 al 14 giugno sull’erba di Londra. Archiviato il Roland Garros, inizia la stagione sui prati e in Inghilterra ovviamente, dalla capitale. Sui campi del Queen’s da ormai un paio di stagioni si gioca anche a livello di circuito Wta e in questo 2026 l’entry list appare di altissimo livello con un cut-off nelle prime 30. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 del Queen’s.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
1 Jessica Pegula (USA) 5
2 Amanda Anisimova (USA) 6
3 Victoria Mboko (CAN) 9
4 Belinda Bencic (SUI) 12
5 Linda Noskova (CZE) 13
6 Marta Kostyuk (UKR) 15
7 Iva Jovic (USA) 17
8 Diana Shnaider 20
9 Liudmilla Samsonova 21
10 Leylah Fernandez (CAN) 23
11 Anna Kalinskaya 24
12 Hailey Baptiste (USA) 25
13 Marie Bouzkova (CZE) 26
14 Sorana Cirstea (ROU) 27
15 Jaqueline Cristian (ROU) 28
16 Ann Li (USA) 29
17 Emma Raducanu (GBR) 23