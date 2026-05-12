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Andy Murray sarà il coach di Jack Draper a Wimbledon

By Tommaso de Laurentiis
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Jack Draper a Indian Wells nel 2026
Jack Draper - Foto Shelley Lipton/ZUMA / SplashNews.com

Andy Murray sarà il coach di Jack Draper a Wimbledon. L’ex tennista britannico seguirà il connazionale insieme all’attuale allenatore Jamie Delgado per l’intera stagione su terra, con il mirino sui Championships.

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