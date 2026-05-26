Roland Garros 2026, Boisson: sconfitta dolorosa al primo turno, out dalla Top 100

Lois Boisson è stata sconfitta al primo turno del Roland Garros 2026 da Anna Kalinskaya 6-2 6-2 in 1 ora e 19 minuti. La francese è tornata sul rosso di Parigi, dove nell’edizione 2025 si rivelò al grande pubblico con una cavalcata stupenda: entrata in tabellone come wild card, si spinse fino alla semifinale dove uscì per mano di Coco Gauff. Boisson ha vissuto un avvio di 2026 parecchio complicato: dopo un infortunio patito nella parte finale della stagione 2025 a cui sono susseguite alcune complicazioni, ha giocato appena cinque partite dal WTA 1000 di Madrid in poi. Arrivava dunque a Parigi con un bilancio di 4 sconfitte e una sola vittoria. Con la prematura uscita dal Roland Garros, Boisson precipiterà fuori dalla Top 100 del ranking WTA.