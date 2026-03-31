Camila Giorgi torna nel tennis: al via i camp a Mallorca

Dopo aver annunciato la gravidanza e la sua nuova vita da mamma, che la attende a partire da settembre, Camila Giorgi è tornata a parlare di tennis. No, non ha ovviamente annunciato un suo ritorno in campo, a cui aveva lasciato la porta aperta nell’intervista rilasciata a Verissimo, ma tramite la sua pagina Instagram ha invece comunicato l’apertura dei nuovi tennis camp a Mallorca.

Proprio in collaborazione con Mallorcamp, l’ex numero 26 del mondo ha avviato il progetto che la vedrà protagonista in prima persona, per un’esperienza unica da vivere tutta sul campo. “Più di un semplice camp, è un’esperienza”, scrive Camila, che porterà tutta la sua conoscenza ed esperienza del tennis per aiutare la crescita di nuovi talenti.

Ovviamente, il tutto in collaborazione con “un fantastico team di allenatori”, per una settimana da vivere all’insegna di “allenamenti intensi, tanto tennis e belle vibrazioni”.