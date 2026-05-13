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Challenger 75 Tunisi: Cinà in scioltezza, Schwaerzler piegato in due set

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Federico Cinà agli Internazionali d'Italia
Federico Cinà - Foto Brigitte Grassotti

Vittoria in scioltezza per Federico Cinà agli ottavi di finale del Challenger 75 di Tunisi contro il numero 3 del tabellone, Joel Schwaerzler. L’azzurro, dopo essere uscito di scena al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, approda così ai quarti — dodicesima volta a livello Challenger — dove affronterà Inaki Montes-De La Torre (non esistono precedenti tra i due). Un torneo utile per ritrovare sensazioni positive e porre fine a un periodo complicato, che ha visto ‘Palli’ a digiuno di vittorie per oltre un mese.

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