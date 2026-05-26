Challenger 100 Chisinau 2026: Maestrelli spreca e cede a Coppejans al primo turno

Si interrompe al primo turno l’avventura di Francesco Maestrelli al Challenger 100 di Chisinau 2026. Ad eliminare l’azzurro è il belga Kimmer Coppejans, numero 206 del mondo, che si impone con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4 dopo 3 ore e 20 minuti di gioco. Una sconfitta amara per Maestrelli, apparso in difficoltà soprattutto al servizio, fondamentale che solitamente rappresenta una delle sue armi migliori. Sono infatti otto i break subiti dal tennista italiano nel corso del match, un dato che racconta bene le complicazioni avute durante la partita.

L’azzurro aveva anche costruito buone occasioni in entrambi i set finali: nel secondo era avanti 2-0 prima di subire un parziale di sei game consecutivi, mentre nel terzo conduceva 3-1 prima della rimonta di Coppejans fino al 6-4 conclusivo. Per Maestrelli continua così un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, dopo una continuità mostrata soprattutto nella prima parte di stagione. Ora il classe 2002 avrà bisogno soprattutto di ritrovare fiducia nei propri mezzi e maggiore serenità in campo, qualità che nei primi mesi dell’anno gli avevano permesso di esprimere un tennis decisamente più convincente.