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Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 11 maggio, Sinner in campo

By Lapo Castrichella
2 Min Read
Jannik Sinner a Montecarlo nel 2026
Jannik Sinner - Foto Jean Catuffe/DPPI/IPA Sport 2

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 10 maggio degli Internazionali d’Italia 2026 con Jannik Sinner, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli. I quattro azzurri troveranno dall’altra parte della rete:  Alexei Popyrin, Martin Landaluce, Frances Tiafoe e Thiago Tirante. Di seguito il programma completo.

DOVE SEGUIRE SINNER-POPYRIN

DOVE SEGUIRE COBOLLI-TIRANTE

DOVE SEGUIRE PELLEGRINO-TIAFOE

DOVE SEGUIRE BELLUCCI-LANDALUCE

IL PROGRAMMA COMPLETO

Campo Centrale

ore 11.00 – (26) Cirstea vs (13) Noskova
non prima delle 12.30 – (3) Gauff vs (16) Jovic
non prima delle 15.00 –  (1) Sinner vs Popyrin
non prima delle 19.00 –  (10) Cobolli vs Tirante
non prima delle 20.30 – (2) Rybakina vs TBD

BNP Paribas Arena

ore 11.00 –  Bellucci vs (LL) Landaluce
a seguire – (20) Tiafoe vs (Q) Pellegrino
non prima delle 15.00 – (7) Svitolina vs Bartunkova
a seguire – (Q) Llamas Ruiz vs (7) Medvedev
non prima delle 18.00 – (15) Osaka vs TBD

Supertennis Arena

ore 11.00 – (12) Rublev vs (21) Davidovich Fokina
a seguire – (30) Nakashima vs (Q) Basilashvili
a seguire – (21) Mertens vs (8) Andreeva

Pietrangeli

non prima delle 13.00 – (22) Kalinskaya vs Ostapenko
a seguire – Navone vs Medjedovic
a seguire – (5) Pegula vs (Q) Potapova

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