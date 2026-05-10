Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 11 maggio, Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 10 maggio degli Internazionali d’Italia 2026 con Jannik Sinner, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli. I quattro azzurri troveranno dall’altra parte della rete: Alexei Popyrin, Martin Landaluce, Frances Tiafoe e Thiago Tirante. Di seguito il programma completo.
DOVE SEGUIRE PELLEGRINO-TIAFOE
DOVE SEGUIRE BELLUCCI-LANDALUCE
IL PROGRAMMA COMPLETO
Campo Centrale
ore 11.00 – (26) Cirstea vs (13) Noskova
non prima delle 12.30 – (3) Gauff vs (16) Jovic
non prima delle 15.00 – (1) Sinner vs Popyrin
non prima delle 19.00 – (10) Cobolli vs Tirante
non prima delle 20.30 – (2) Rybakina vs TBD
BNP Paribas Arena
ore 11.00 – Bellucci vs (LL) Landaluce
a seguire – (20) Tiafoe vs (Q) Pellegrino
non prima delle 15.00 – (7) Svitolina vs Bartunkova
a seguire – (Q) Llamas Ruiz vs (7) Medvedev
non prima delle 18.00 – (15) Osaka vs TBD
Supertennis Arena
ore 11.00 – (12) Rublev vs (21) Davidovich Fokina
a seguire – (30) Nakashima vs (Q) Basilashvili
a seguire – (21) Mertens vs (8) Andreeva
Pietrangeli
non prima delle 13.00 – (22) Kalinskaya vs Ostapenko
a seguire – Navone vs Medjedovic
a seguire – (5) Pegula vs (Q) Potapova