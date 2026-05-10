L’orario di Pellegrino-Tiafoe: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Andrea Pellegrino e lo farà contro Frances Tiafoe, nel match valevole per il terzo turno degli internazionali d’Italia. L’azzurro dopo aver superato le qualificazioni e aver avuto la meglio nel derby con Luca Nardi al primo turno, e aver beneficiato del ritiro di Arthur Fils dopo solo 4 game, trova nel suo cammino lo statunitense Tiafoe che ha superato Ignacio Buse in tre set. Non ci sono precedenti fra i due giocatori.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Pellegrino e Tiafoe e andrà in scena lunedì 11 maggio secondo match dalle ore 11.oo sulla BNP Paribas Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).