L’orario di Sinner-Fils: data e diretta tv semifinale Masters 1000 Madrid 2026

Sarà Arthur Fils lo sfidante di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2026. I due hanno solamente un match giocato alle spalle, vinto proprio dall’azzurro, ma più di tre anni fa. Epoche diverse per giocatori totalmente cambiati.

Il numero 1 del mondo sente il profumo di quella che sarebbe la sua 13esima finale a livello 1000 e del quinto titolo Masters consecutivo. Ma per approdare all’atto decisivo c’è lo scoglio francese, lanciatissimo nel torneo con solamente un set perso al primo turno contro Ignacio Buse. Sebbene il classe 2004 abbia dimostrato di essere un osso duro, Jannik gode inevitabilmente del favore dei pronostici.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-FILS IN SEMIFINALE

La semifinale Sinner contro Fils andrà in scena venerdì 1 maggio sul Manolo Santana non prima delle ore 16.00 . La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).