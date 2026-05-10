L’orario di Sinner-Popyrin: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Jannik Sinner e lo farà contro Alexei Popyrin, nel match valevole per il terzo turno degli internazionali d’Italia. L’azzurro all’esordio si è imposto su Sebastian Ofner, mentre l’australiano ha superato Matteo Berrettini e Jakub Mensik. I precedenti vedono il n.1 del mondo in vantaggio di 2-1, l’ultimo successo è arrivato proprio nel 2026 all’ATP 500 di Doha.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Sinner e Popyrin e andrà in scena lunedì 11 maggio terzo match sul Campo Centrale, non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).