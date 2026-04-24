A che ora Sinner-Moller in tv: data, orario e diretta terzo turno Masters 1000 Madrid 2026

Jannik Sinner sfiderà Elmer Moller nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. L’altoatesino ha piegato al terzo set un buon Benjamin Bonzi, mentre il danese ha approfittato del ritiro nel corso del match di Gabriel Diallo per centrare il miglior risultato in carriera a livello ATP. Sarà il primo confronto diretto tra Sinner e Moller, con il numero uno del mondo che partirà ampiamente favorito nonostante un esordio non scintillante.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-MOLLER

Il match tra Sinner e Moller andrà in scena domenica 26 aprile a orario da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).