L’orario di Bellucci-Landaluce: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Mattia Bellucci e lo farà contro Martin Landaluce, nel match valevole per il terzo turno degli internazionali d’Italia. Il tennista italiano dopo aver superato i due argentini Burruchaga e Etcheverry approda per la prima volta in carriera al terzo turni di un Masters 1000, dove affronterà lo spagnolo Landaluce che dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazioni è stato ripescato come lucky loser e ha avuto la meglio su Marin Cilic. Tutti i precedenti sono a livello Challenger e hanno visto sempre la vittoria di Landaluce.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Bellucci e Landaluce e andrà in scena lunedì 11 maggio alle ore 11.00 sulla BNP Paribas Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).