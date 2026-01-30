A che ora si gioca domenica la finale Australian Open 2026? Data, orario, dove vederla

A che ora si gioca la finale dell’Australian Open 2026? Ecco data, orario e come vedere la partita che vale il titolo. Si assegna il primo Slam della stagione. Sarà ancora Jannik Sinner ad alzarlo in alto, come già accaduto sia dodici che ventiquattro mesi fa? Sarà il suo rivale Carlos Alcaraz a trionfare per la prima volta a Melbourne? Oppure Novak Djokovic e/o Alexander Zverev riusciranno a fare la sorpresa? Lo scopriremo nei prossimi giorni, a partire dalle semifinali in programma venerdì. La finale, invece, si terrà domenica 01 febbraio alle 09:30 italiane.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN

DOVE VEDERE LA FINALE

Il match potrà essere seguito in diretta sui canali Eurosport, disponibili previo abbonamento sulle piattaforme di streaming Discovery+, Hbo Max, Dazn e TimVision. Nel caso ci fosse Jannik Sinner in finale, allora il match andrà anche in onda – come la semifinale – sul NOVE.