Australian Open 2026, Nadal: “Sarò in Australia, non vedo l’ora di incontrare i tifosi” (VIDEO)

Rafa Nadal, tramite il profilo Instagram dell’Australian Open, in collaborazione con Kia, ha annunciato che sarà presente in Australia per celebrare i 25 anni di partnership dell’azienda automobilistica coreana con l’Australian Open. Queste le parole del 22 volte vincitore Slam: “Ciao a tutti. Sono molto felice di annunciare che, grazie a Kia, in vista della celebrazione dei 25 anni di partnership con l’Australian Open, sarò in Australia. Sono contento perché mi sono mancati molto i tifosi australiani che non incontro di persona dal 2023. Spero di condividere nuovamente dei bei momenti insieme, in particolare il 1° febbraio nella Kia Arena per la ‘Notte delle Leggende’. Non vedo l’ora. Grazie ancora per tutto, ci vediamo presto”.

