L’Atp svela il nuovo logo in vista della stagione 2026

L’Atp ha svelato il nuovo logo per la stagione 2026. È la sesta evoluzione nei 54 anni di storia dell’Atp, che propone un design rinnovato, volto a modernizzare l’identità visiva del marchio mantenendo al tempo stesso lo spirito che definisce il tennis professionistico maschile. Il logo aumenta la versatilità su tutte le piattaforme e i prodotti, dai broadcast e social media al merchandising e al branding dei tornei. “Il tennis è in continua evoluzione. Per tenere il passo con la nostra fanbase globale, dobbiamo raccontare la nostra storia con creatività ed energia. La nostra nuova identità cattura la precisione e lo slancio del Tour, connettendosi con i fan di oggi e ispirando la prossima generazione a scoprire il tennis”, le dichiarazioni di Eno Polo, Ceo di Atp.

LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LOGO