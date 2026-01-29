Australian Open 2026, Rybakina: “Felice per la vittoria. L’esperienza del 2023 mi servirà”

“Sono contenta per la vittoria. Per vincere devo giocare come alle WTA Finals e imparare dalla finale persa nel 2023”. Queste le parole di Elena Rybakina, intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni dell’americana Jessica Pegula con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e quaranta minuti di partita, accedendo all’atto finale dell’Australian Open 2026. La kazaka raggiunge così la sua terza finale Slam, dopo la sconfitta proprio a Melbourne nel 2023 e la vittoria a Wimbledon nel 2022. La sua avversaria sarà nuovamente Aryna Sabalenka con cui aveva perso tre anni fa, subendo la rimonta della bielorussa dopo aver vinto il primo set. “Sono molto contenta per la vittoria. Il secondo set è stato molto duro, ma sono felice per com’è andata. Sono migliorata molto durante tutto il torneo – ha detto la numero 5 al mondo”.

L’ANALISI DEL SECONDO SET

La nativa di Mosca ha avuto nel decimo e nel dodicesimo gioco la possibilità di servire per il match, ma in entrambi i game non è riuscita a chiudere e il set si è deciso al tie-break. In merito a ciò, la testa di serie numero 5 del tabellone ha detto: “Ero molto nervosa, frustrata perché le cose non stavano andando nel verso giusto. Stavo vincendo 5-3 e alla fine è stata molto combattuta. Penso anche che Jessica sia salita di livello. Ha iniziato a rispondere meglio e a mettermi pressione con scambi lunghi. Pensavo solo a giocare un punto alla volta e a lottare il più possibile. Sono felice che sia andata così”.

I PRECEDENTI IN FINALE CON SABALENKA

Rybakina ha parlato anche dell’avversaria che affronterà sabato per il titolo dell’Australian Open. Nell’ultima edizione delle WTA Finals di Riyadh, la kazaka ha vinto il torneo battendo in finale proprio Sabalenka: “Le WTA Finals mi hanno dato tanta fiducia perché ho affrontato le giocatrici migliori del mondo. Ho giocato partite difficili, molto combattute e le ho vinte tutte. Posso prendere solo spunti positivi da quel torneo. Quello che sto facendo in questa stagione è ricordare gli aspetti positivi di quella settimana e cercare di portarmeli dietro per quest’annata”.

Poi sulla finale dell’Australian Open 2023, persa contro la bielorussa: “Quella partita è stata molto equilibrata. Nel terzo set Aryna è salita in cattedra. Ha servito meglio e ha meritato la vittoria. Sono passati molti anni, abbiamo giocato molte partite. Sabato spero di riuscire a portare tutta l’esperienza accumulata in quella finale, cercando di fare del mio meglio e concentrandomi sul mio servizio. Siamo due giocatrici molto aggressive, quindi la battuta è importante – ha concluso la 26enne kazaka –. Devo lottare fino alla fine e spero questa volta di riuscire a portarmela a casa”.