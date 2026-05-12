Internazionali d’Italia 2026, Zverev: “BNP Arena peggior campo in cui abbia mai giocato in vita mia”

“Il campo è il peggiore in cui abbia mai giocato a qualunque livello: Junior, Futures, professionista, allenamenti” così Alexander Zverev dopo la sconfitta contro Luciano Darderi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il match ha lasciato molto rammarico per il tedesco, sconfitto dopo aver servito per il match sul 5-4 del secondo set e aver sciupato 4 match point nel corso del successivo tie-break: “Non mi è mai capitato di trovarmi col la palla che salta sopra la mia testa sul match point, ma avrei comunque dovuto vincere in due set”.

Frustrazione per campo e risultato che però non riguarda i tifosi italiani, il numero 3 al mondo infatti li ha elogiati: “I tifosi sono stati molto onesti, apprezzo la loro passione: non mi hanno creato alcun problema”. Per quanto riguarda il futuro, invece, il tre volte finalista Slam ha detto di avere le idee chiare: “Voglio essere al 100% per il Roland Garros, prenderò qualche giorno di stop per ricaricare le energie“. Nonostante la prematura uscita agli Internazionali Zverev ha aggiunto: “Devo continuare a credere di poter battere Jannik e Carlos, se non fosse così tanto ne varrebbe consegnare il trofeo a loro senza giocare”.