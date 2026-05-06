Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 7 maggio. Esordio per Berrettini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 7 maggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Continua il primo turno del tabellone principale maschile, scenderà in campo la parte alta. Sono tanti gli azzurri che faranno il loro esordio nel Masters 1000 di Roma: Matteo Berrettini, Luca Nardi, Andrea Pellegrino, Lorenzo Sonego, Francesco Maestrelli, Mattia Bellucci e Gianluca Cadenasso. Di seguito il programma completo.
IL PROGRAMMA COMPLETO
CAMPO CENTRALE
Ore 11.00 – Popyrin vs Berrettini
Non prima delle 13.00 – (9) Paolini vs Jeanjean
a seguire – (3) Gauff vs Valentova
Non prima delle 19.00 Sonego vs Buse
Non prima delle 20.30 – (1) Sabalenka vs Krejcikova
BNP PARIBAS ARENA
Ore 11.00 – Ruzic vs (6) Andreeva
a seguire – Burruchaga vs Bellucci
a seguire – Tsitsipas vs Machac
Non prima delle 17.00 – (12) Bencic vs Andreescu
a seguire – (Q) Pellegrino vs (WC) Nardi
SUPERTENNIS ARENA
Ore 11.00 – (30) Bucsa vs Zheng
a seguire – Giron vs Cilic
a seguire – Bautista Agut vs (WC) Maestrelli
a seguire – Tirante vs (WC) Cadenasso
a seguire – Shapovalov vs Navone
PIETRANGELI
Ore 11.00 – (Q) Svrcina vs Kecmanovic
a seguire – (29) Joint vs Golubic
a seguire – Ostapenko vs (6) Anisimova
a seguire – Ofner vs Michelsen
a seguire – (24) Bouzkova vs Townsend
COURT 1
Ore 11.00 – Udvardy vs (21) Mertens
a seguire – (18) Tauson vs Oliynkova
a seguire – (Q) Garin vs J. M. Cerundolo
COURT 2
Ore 11.00 – (Q) Basilashvili vs (Q) Merida
a seguire – Zakharova vs (13) Noskova
a seguire – Quinn vs (Q) Llamas Ruiz
COURT 13
Ore 11.00 – Bergs vs Atmane
a seguire – Maria vs (26) Cirstea
a seguire – Siniakova vs (22) Kalinskaya
a seguire – Sierra vs (Q) Kalinina
a seguire – Kessler vs (16) Jovic