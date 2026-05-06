Internazionali BNL d'ItaliaNews

Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 7 maggio. Esordio per Berrettini

By Lapo Castrichella
2 Min Read
Matteo Berrettini nel torneo di Cagliari 2026
Matteo Berrettini - Foto FITP

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 7 maggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Continua il primo turno del tabellone principale maschile, scenderà in campo la parte alta. Sono tanti gli azzurri che faranno il loro esordio nel Masters 1000 di Roma: Matteo Berrettini, Luca Nardi, Andrea Pellegrino, Lorenzo Sonego, Francesco Maestrelli, Mattia Bellucci e Gianluca Cadenasso. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CAMPO CENTRALE

Ore 11.00 – Popyrin vs Berrettini

Non prima delle 13.00 – (9) Paolini vs Jeanjean

a seguire – (3) Gauff vs Valentova

Non prima delle 19.00 Sonego vs Buse

Non prima delle 20.30 – (1) Sabalenka vs Krejcikova

BNP PARIBAS ARENA

Ore 11.00 – Ruzic vs (6) Andreeva

a seguire – Burruchaga vs Bellucci

a seguire – Tsitsipas vs Machac

Non prima delle 17.00 – (12) Bencic vs Andreescu

a seguire – (Q) Pellegrino vs (WC) Nardi

SUPERTENNIS ARENA

Ore 11.00 – (30) Bucsa vs Zheng

a seguire – Giron vs Cilic

a seguire – Bautista Agut vs (WC) Maestrelli

a seguire – Tirante vs (WC) Cadenasso

a seguire – Shapovalov vs Navone

PIETRANGELI

Ore 11.00 – (Q) Svrcina vs Kecmanovic

a seguire – (29) Joint vs Golubic

a seguire – Ostapenko vs (6) Anisimova

a seguire – Ofner vs Michelsen

a seguire – (24) Bouzkova vs Townsend

COURT 1

Ore 11.00 – Udvardy vs (21) Mertens

a seguire – (18) Tauson vs Oliynkova

a seguire – (Q) Garin vs J. M. Cerundolo

COURT 2

Ore 11.00 – (Q) Basilashvili vs (Q) Merida

a seguire – Zakharova vs (13) Noskova

a seguire – Quinn vs (Q) Llamas Ruiz

COURT 13

Ore 11.00 – Bergs vs Atmane

a seguire – Maria vs (26) Cirstea

a seguire – Siniakova vs (22) Kalinskaya

a seguire – Sierra vs (Q) Kalinina

a seguire – Kessler vs (16) Jovic

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS