Internazionali d’Italia 2026: quanta Italia nel doppio, nove gli azzurri in tabellone

Sorteggiato il tabellone di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, sono ben 9 gli italiani presenti. La pattuglia azzurra sarà guidata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori settima testa di serie del torneo, chiamati a riscattare l’uscita al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Per loro sfida con Yuki Bhambri e Michael Venus. Sono altre tre le coppie azzurre presenti, tutte accreditate di wild-card: Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego – esordio contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, teste di serie numero 5 -, Francesco Forti e Filippo Romano, Gianluca Cadenasso e Jacopo Vasamì. Questi ultimi chiamati ad affrontare la temibile coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Presente anche Luciano Darderi, in coppia con Francisco Cerundolo.