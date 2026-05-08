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Internazionali d’Italia 2026: quanta Italia nel doppio, nove gli azzurri in tabellone

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals 2025
Simone Bolelli e Andrea Vavassori - Foto Giampiero Sposito

Sorteggiato il tabellone di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, sono ben 9 gli italiani presenti. La pattuglia azzurra sarà guidata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori settima testa di serie del torneo, chiamati a riscattare l’uscita al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Per loro sfida con Yuki Bhambri e Michael Venus. Sono altre tre le coppie azzurre presenti, tutte accreditate di wild-card: Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego – esordio contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, teste di serie numero 5 -, Francesco Forti e Filippo Romano, Gianluca Cadenasso e Jacopo Vasamì. Questi ultimi chiamati ad affrontare la temibile coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Presente anche Luciano Darderi, in coppia con Francisco Cerundolo.

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