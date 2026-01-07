WTA 500 Brisbane 2026: avanzano Anisimova e Andreeva, Tauson eliminata

Il secondo turno del WTA 500 di Brisbane ha regalato una giornata ricca di conferme da parte delle teste di serie, anche se le sorprese e i colpi di scena non sono mancati. Clara Tauson, numero 8 del seeding, è stata infatti sconfitta in un match praticamente a senso unico da Aliaksandra Sasnovich, che si è imposta con il risultato di 6-2, 6-3. Tutto facile poi per Ljudmila Samsonova e Dayana Yastremska, entrambe al successo in due set nelle rispettive sfide. Vittorie in tre parziali, invece, per Mirra Andreeva (4-6 6-1 6-2) e Linda Noskova (6-7 6-4 6-4), capaci di rimontare e ribaltare l’avvio in salita dopo aver ceduto il primo set.

AVANZANO ANCHE ANISIMOVA E PEGULA

Grande prova di forza quella di Marta Kostyuk che, dopo aver perso il primo set al tie-break, ha lasciato solamente un game nei due parziali successivi a Yulia Putintseva. Prosegue il cammino nel torneo anche per la numero 6 del mondo, Jessica Pegula, che, seppur con qualche fatica, si aggiudica la contesa con Anna Kalinskaya in poco meno di due ore e col punteggio di 6-2 2-6 6-4). A fare compagnia agli ottavi di finale alla propria connazionale c’è anche Amanda Anisimova: 6-1, 6-3 alla beniamina di casa Kimberly Birrell nel match conclusivo della giornata.

GRANDI SFIDE ALL’ORIZZONTE

Quadro degli ottavi completato e torneo che si prospetta più vivo e interessante che mai. Tante le teste di serie ancora in gara, con spettacolo e tensione in crescendo nel corso della settimana. Riflettori puntati soprattutto sulle super sfide tra Elena Rybakina e Paula Badosa e tra Madison Keys e Diana Shnaider.