World Tennis League: Medvedev ko con il n.524 Atp Suresh

Danil Medvedev protagonista in negativo a Bengaluru (India), dove è in corso la World Tennis League. Il russo è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 dal numero 524 del ranking mondiale, l’indiano Dhakshineswar Suresh. Nella carriera del beniamino di casa la vittoria più illustre era arrivata in agosto contro il cileno Alejandro Tabilo, in quel momento appena fuori dalla top 100.
2026 A CACCIA DI RISCATTO
Attualmente alla posizione numero 13 della classifica ATP, Medvedev dovrà ripartire dalle prestazioni incoraggianti di fine anno e dalla vittoria nell’ATP 250 di Almaty, la prima dopo più di due anni (dagli Internazionali d’Italia 2023). Alla fine dello US Open è anche arrivata la separazione con il suo storico allenatore Gilles Cervara, decisione presa probabilmente per dare una svolta ad una carriera, almeno apparentemente, in fase discendente.