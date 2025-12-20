Next Gen ATP Finals 2025: Tien supera Basavareddy e vola in finale per il secondo anno consecutivo

Learner Tien conquista la finale delle Next Gen ATP Finals per il secondo anno consecutivo. Il numero 28 del ranking ATP supera Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-2 4-1 4-3(3) al termine di una semifinale sempre in controllo, indirizzata fin dalle prime fasi e fortemente condizionata dai problemi fisici dell’avversario.

Il match è stato infatti segnato dall’infortunio alla mano sinistra di Basavareddy, evidente già prima del primo quindici, con l’ingresso in campo del fisioterapista. Un problema che ha limitato soprattutto il rovescio dell’allievo di Gilles Cervara e che, con il passare dei game, ha inciso in maniera sempre più evidente sull’andamento della partita.

Per Tien si tratta della seconda finale consecutiva a Jeddah: nel 2024 era stato sconfitto in quattro set da Joao Fonseca, mentre questa volta proverà a cambiare l’epilogo della sua settimana. In finale affronterà Alexander Blockx, già qualificato dopo la vittoria in tre set su Nicolai Budkov Kjaer.

Non ci sono precedenti tra i due a livello ATP: l’ultimo confronto risale alla finale junior dell’Australian Open 2023, vinta da Blockx con il punteggio di 6-1, 2-6, 7-6(9). Quasi tre anni dopo, i due si ritroveranno per il titolo dell’edizione Next Gen 2025.

LA PARTITA

L’avvio è favorevole a Basavareddy, che strappa il servizio in apertura. La reazione di Tien è però immediata: il numero 28 del mondo alza il livello, recupera il break e prende progressivamente il controllo degli scambi. Dopo una breve disattenzione che gli costa il servizio, Tien rientra subito nel game successivo, strappando nuovamente la battuta all’avversario e chiudendo il parziale per 4-2.

Il copione è molto simile a quello del primo. Basavareddy parte avanti con il break, ma fatica ancora a tenere il servizio. Tien resta lucido, recupera immediatamente lo svantaggio e, approfittando anche delle difficoltà fisiche dell’avversario, prende il largo. Il set scivola rapidamente nelle sue mani e si chiude sul 4-1.

È il parziale più equilibrato della partita. Basavareddy riesce finalmente a tenere con maggiore continuità i propri turni di battuta e il set procede senza strappi fino al tie-break. Qui Tien alza nuovamente il livello: più coraggio, maggiore attenzione nei punti chiave e gestione impeccabile dei momenti decisivi. Il tie-break indirizza definitivamente la sfida e consegna a Tien il set per 4-3(3); con esso anche il pass per la finale.

LE PAROLE DI TIEN

“Cerco sempre un modo per uscire dalle situazioni di difficoltà, anche quando le cose non vanno come vorrei. In questa settimana sto giocando molto bene, ma so che Blockx sta facendo altrettanto: domani sarà una vera battaglia“.



Tien ha poi ricordato l’unico precedente tra i due, la finale junior persa in Australia nel 2023: “È una delle sconfitte che ricordo di più nella mia giovane carriera. Proprio per questo cercherò di presentarmi in campo con un piano di gioco diverso”.



“So che sarà una partita dura, ma sono felice di potermi giocare di nuovo una finale qui“.