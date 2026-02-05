Coppa Davis 2026, Draper e Norrie non tradiscono: Gran Bretagna avanti 2-0 sulla Norvegia

Doveva essere una sfida a senso unico e nella prima giornata lo è stato. Alla Nadderud Arena di Oslo, la Gran Bretagna ha messo in discesa il primo turno di qualificazione di Coppa Davis 2026 contro la Norvegia. Decisive le vittorie di Jack Draper e Cameron Norrie, i quali hanno regalato al team britannico i primi due punti del tie.

Ad aprire le danze è stato Draper, tornato a giocare dopo cinque mesi di assenza – oltre 160 giorni – per un infortunio al braccio sinistro, e opposto a Viktor Durasovic, n. 313 ATP. C’era qualche perplessità sulle sue condizioni fisiche, invece ha convinto imponendosi con un doppio 6-2 in appena 58 minuti di gioco. Il numero 13 del mondo ha inoltre sfoggiato un nuovo movimento al servizio, volto proprio ad alleviare lo sforzo al braccio. Vittoria per due set a zero anche per Norrie, che ha domato con un doppio 6-4 Nicolai Budkov Kjaer. Da segnalare soprattutto i cinque giochi consecutivi vinti nella seconda frazione dal britannico, in svantaggio per 4-1 ma bravo a reagure.

Successo a un passo dunque per la squadra capitanata da Leon Smith, che proverà ad archiviare la pratica già con il doppio: schiererà Julian Cash e Lloyd Glasspool, ex numeri uno al mondo. La Norvegia, che dopo il forfait di Ruud ha visto tramontare gran parte delle proprie speranze di vittoria, si affiderà invece a Budkov Kjaer e Lukas Hellum Lilleengen, salvo cambi dell’ultimo minuto.