Sinner sfida il tabù Us Open: nessuno difende con successo il titolo maschile dal 2008

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz, ma non solo. C’è anche la statistica che gioca contro l’attuale numero uno del ranking ATP nella tentativo di bis del trofeo conquistato un anno fa a New York. È infatti dal 2008 che a livello maschile non riesce la difesa del titolo al campione in carica, quando Roger Federer riuscì a imporsi per il quinto anno consecutivo. L’anno successivo, quando andava per il sesto successo, fu fermato in finale a sorpresa da Juan Martin del Potro e da allora i numeri sono sempre andati contro il detentore deella coppa.

Ci sono andati vicini sia Rafa Nadal nel 2011 che Novak Djokovic nel 2012 e 2016, ma anche in questi casi fatale è stata la finale. Nelle ultime edizioni, invece, nessuno è arrivato mai realmente a un passo dal bis. Lo scorso settembre il campione serbo fu eliminato addirittura al terzo turno da Popyrin, mentre due anni fa Carlos Alcaraz fu sorpreso in quattro set da Daniil Medvedev. E ora tocca a Jannik. Da prima testa di serie, con altri due Slam aggiunti in bacheca nel frattempo. Chissà che non sia la volta buona. Anche contro la statistica recente.

I DETENTORI DEL TITOLO AGLI US OPEN DAL 2008

2024 – Novak Djokovic 3R

2023 – Carlos Alcaraz SF

2022 – Daniil Medvedev 4R

2021 – Dominic Thiem DNP

2020 – Rafael Nadal DNP

2019 – Novak Djokovic 4R

2018 – Rafael Nadal SF

2017 – Stan Wawrinka DNP

2016 – Novak Djokovic Finale

2015 – Marin Cilic SF

2014 – Rafael Nadal DNP

2013 – Andy Murray QF

2012 – Novak Djokovic Finale

2011 – Rafael Nadal Finale

2010 – Juan Martín del Potro DNP

2009 – Roger Federer Finale