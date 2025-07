Darderi domina Taberner nell’Atp 250 di Umago e conquista il terzo titolo stagionale

Luciano Darderi si prende l’Atp 250 di Umago con un brivido nel finale. Il tennista italo-argentino domina Carlos Taberner (6-3 6-3) nell’ultimo atto del torneo croato su terra battuta e conquista il quarto titolo della carriera, nonostante una storta alla caviglia sinistra rimediata proprio sul match point. Terzo trofeo stagionale per l’azzurro, dopo l’Atp 250 di Marrakech ad aprile e l’Atp 250 di Bastad, torneo in cui è partita una serie di vittorie che si è prolungata fino ad Umago. Nove successi in fila tra Svezia e Croazia con 18 set vinti e solamente 3 persi. Una doppia zampata che riporterà in top 40 il 23enne nato in a Villa Gesell ma di passaporto italiano. Sarà il nuovo numero 35 della classifica Atp (1414 punti) a sole tre posizioni dal best ranking raggiunto nell’agosto del 2024. Niente da fare per Taberner, alla prima apparizione in una finale nel circuito maggiore. Il 27enne spagnolo potrà consolarsi con il best ranking di numero 84 Atp grazie alle 27 posizioni guadagnare in terra croata.

SOLO DA GUADAGNARE NEI PROSSIMI MESI

Con 500 punti messi da parte in poco più di due settimane, Darderi entra in top 30 nella Race del 2025 e si issa al 26° posto con 1294 punti. Nel secondo spicchio di stagione l’azzurro avrà tutto da guadagnare dal momento che 1294 dei 1414 punti che attualmente possiede in classifica Atp sono giù al sicuro. Fino a dicembre l’italo-argentino scarterà solamente 120 punti. Nella passata stagione ci fu un netto crollo sul cemento, non la sua superficie preferita, ma sulla quale racimolò solamente due vittorie (1T Masters 1000 Cincinnati vs Tabilo, 1T Atp 500 Vienna vs Thiem) a fronte di ben 11 sconfitte. Le premesse per chiudere l’anno in top 30 ci sono, molto dipenderà dall’adattamento al rapido a partire dal primo turno del Masters 1000 di Toronto, dove incontrerà un qualificato. In caso di successo sarà subito molto dura contro la testa di serie n.10 Danil Medvedev.

SETTIMO TRIONFO ITALIANO DEL 2025

Al terzo trofeo messo in bacheca nel 2025, Darderi diventa il tennista italiano con più tornei vinti in stagione. Staccati Jannik Sinner e Flavio Cobolli con due successi a testa. Australian Open e Wimbledon i ‘soli’ due titoli dell’altoatesino, Atp 500 di Amburgo e Atp 250 di Bucarest i due conquistati dal romano tra aprile e maggio. Italia che si conferma capolista delle nazioni con più titoli Atp all’attivo. Seguono

Sinner vs Zverev – Australian Open – 26/01

Cobolli vs Baez – Atp 250 Bucarest 06/04

Darderi vs Griekspoor – Atp 250 Marrakech 06/04

Cobolli vs Rublev – Atp 500 Amburgo 24/05

Sinner vs Alcaraz – Wimbledon 13/07

Darderi vs de Jong – Atp 250 Bastad 20/07

Darderi vs Taberner – Atp 250 Umago 26/07

