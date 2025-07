Wimbledon 2025: Darderi batte Fery, prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam

Il 23enne nato in Argentina, ma di passaporto italiano, vince per la prima volta in carriera due partite consecutive nel tabellone principale di un Major

Sulla superficie che probabilmente meno gli si addice, Luciano Darderi si lancia al terzo turno della 138ª edizione di Wimbledon. L’ex numero 32 del mondo si è sbarazzato in tre set della wild card britannica Arthur Fery (n.461 Atp) al termine di un match non scontato da gestire, dopo l’interruzione per oscurità al termine del secondo parziale. “La partenza dopo lo stop di ieri è stata difficile. Sono andato sotto di un break, ma sono stato bravo a rientrare subito. Se fossi andato al quarto sarebbe stata sicuramente un’altra partita. Sono stato molto solido”, afferma in conferenza stampa l’italo-argentino, bravo a ribaltare uno svantaggio di un break nel terzo set ed archiviare la pratica con il punteggio di 6-4 6-3 6-3. Darderi si giocherà un posto negli ottavi di finale con Jordan Thompson. L’australiano è abile su erba, ma i due quinti set giocati con Kopriva e Bonzi potrebbero farsi sentire sul fisico del 31enne n.44 Atp. “Lo conosco poco – rivela, sempre in conferenza, Darderi – non ci ho mai giocato né in singolare né in doppio. Viene da due partite vinte in cinque set e penso che questo possa essere un vantaggio per me. Ha giocato anche in doppio, mentre io ho deciso di cancellarmi dal doppio per concentrarmi su domani. Cercherò di fare il mio gioco e di concentrarmi sul mio tennis. Proverò a non farlo arrivare troppo spesso a rete”.

BUON FEELING CON L’ERBA DI WIMBLEDON

Un feeling su erba sbocciato quasi all’improvviso per Darderi che, prima dell’edizione 2025 dei Championships, aveva vinto solamente due partite in carriera sulla superficie più veloce del circuito: Atp 250 Mallorca 2024 (vs Pedro Martinez) e Wimbledon 2024 (vs Choinski). Anche quest’anno le premesse non erano state eccezionali (due sconfitte su due uscite), ma l’erba londinese, più lenta rispetto a quella di Halle, Stoccarda & co, e i match tre set su cinque hanno permesso all’azzurro di sviluppare con più calma la propria trama di gioco. “Credo che su cinque set ci siano meno scuse e si possa esprimere meglio il proprio gioco. Mi sono allenato una settimana su erba prima di Halle ed Eastbourne e sono arrivato molto preparato per Wimbledon. Sono migliorato nello schema servizio e dritto, adesso l’erba di Wimbledon è un po’ più lenta e questo mi aiuta“, la conferma sempre in conferenza stampa.

OBIETTIVO TOP 20

Un 2025 al momento non eccezionale per Darderi che, nonostante il successo ad aprile nel 250 di Marrakech, non è riuscito a difendere i tanti punti conquistati nella passata stagione sulla terra sudamericana, scivolando ben fuori dai primi 50 al mondo. L’azzurro si è presentato a Wimbledon da numero 59 Atp e, al momento, il live ranking recita n.54 con 1039 punti. In caso di vittoria con Thompson ritornerebbe con entrambi i piedi in top 50, ma gli obiettivi stagionali sono ben altri: “L’obiettivo a inizio della stagione era la top 20 e adesso continua ad esserlo. Ho perso tanti punti a inizio stagione, compreso il 250 di Cordoba che non si è più disputato. Sicuramente arriverò alla fine dell’anno più fresco fisicamente. Lo scorso anno ho giocato tante partite consecutive tra Umago e le Olimpiadi, dove ho speso tante energie prima di tornare sul cemento”.

Leggi anche: