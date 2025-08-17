Programma lunedì 18 agosto qualificazioni Us Open 2025: sette gli italiani in campo nella prima giornata

Alessio Vinciguerra
Lucrezia Stefanini
US OPEN 2023 Lucrezia Stefanini (ITA) Photo © Ray Giubilo

Il programma della prima giornata di qualificazioni con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 18 agosto agli US Open 2025. Si inizia a fare sul serio sui campi di Flushing Meadows, con i primi incontri dei due tabelloni cadetti che prendono il via. Subito tanti nostri portacolori protagonisti per il match d’esordio di un programma che avrà inizio – come da tradizione – alle 17:00 italiane (le 11:00 ora di New York). Sette giocano subito, gli altri cinque invece dovranno attendere martedì. Di seguito ecco allora gli italiani che scenderanno in campo durante la prima giornata con i campi di riferimento.

TABELLONI QUALIFICAZIONI

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI

US OPEN, ITALIANI IN CAMPO LUNEDÌ 18 AGOSTO

CAMPO 6: TREVISAN vs. Prozorova (Ore 17:00)
CAMPO 11: GIGANTE vs. Butvilas (Ore 17:00)
CAMPO 6: CINÀ vs. Stricker (2°match dalle 17:00)
CAMPO 10: PELLEGRINO vs. Kukushkin (2°match dalle 17:00)
CAMPO 6: MAESTRELLI vs. McCabe (3°match dalle 17:00)
CAMPO 16: NAPOLITANO vs. Huesler (3°match dalle 17:00)
CAMPO 7: PASSARO vs Hsu (5°match dalle 17:00)

 

Leggi anche: