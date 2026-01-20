Challenger Phan Thiet 1: esordio vincente per Cinà

Dopo la sconfitta al secondo turno di qualificazioni all’Australian Open 2026 è ripartita dai Challenger la scalata di Federico Cinà nel mondo del tennis. Il classe 2007 è iscritto al Challenger 50 di Phan Thiet 1 in Vietnam, in programma su cemento dal 19 al 25 gennaio. Nelle prime ore della mattinata di martedì 20 gennaio, il palermitano ha disputato il primo match in Vietnam contro il britannico Oliver Crawford, numero 204 del ranking e testa di serie numero 4 del torneo. Il match è terminato 6-3 6-4 in favore dell’azzurro che al prossimo turno sfiderà il polacco Daniel Michalski (n. 257 ATP).

Cina-Crowford: la partita

Cinà è stato sempre in controllo della partita contro Crawford. L’azzurro ha vinto il primo set con un break di differenza, mentre nel secondo ha chiuso 6-3 strappando due volte il servizio all’avversario. Non ha mai offerto palle break, chiudendo in un’ora e diciotto minuti.