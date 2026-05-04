Quando debutta Sinner a Roma: data, orario e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026

Jannik Sinner debutterà sabato 9 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo, arrivato a Roma all’indomani del successo su Zverev in finale nel Masters 1000 di Madrid, aprirà la sua settimana al Foro Italico contro il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Orario della sfida da definire per il match dell’altoatesino, che sarà certo di giocare nella spettacolare cornice del Campo Centrale.
DOVE SEGUIRE I MATCH DI SINNER
I match di Sinner si potranno seguire sui canali Sky Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go (gratis per utenti Sky) e a NOW TV. TV8 trasmetterà una partita al giorno in chiaro.