Internazionali d’Italia 2026, qualificazioni femminili: Urgesi al turno decisivo, out Pedone

Dopo l’impresa di Noemi Basiletti, che ha superato Emiliana Arango con il punteggio di 6-4 6-3, arriva un altro grande risultato dalle qualificazioni femminili degli Internazionali d’Italia 2026. Si tratta di Federica Urgesi, classe 2005 marchigiana che si è già guadagnata una wild card per il tabellone cadetto passando le prequalificazioni. Successo con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 sulla testa di serie numero 8 Renata Zarazua per l’azzurra, che ora sogna la sua seconda partecipazione al main draw del Foro Italico dopo quella dello scorso anno. Per farlo la numero 410 della classifica WTA dovrà vedersela con Veronika Erjavec, che ha beneficiato del ritiro di Anastasia Pavlyuchenkova nel corso del secondo set (6-3 2-3).

Niente da fare invece per Marta Lombardini, protagonista in apertura di programma sulla Supertennis Arena. La numero 909 del ranking si è resa autrice di una buona prestazione giocando un set praticamente alla pari contro Ajla Tomljanovic prima di cedere con lo score di 7-5 6-1. Stesso destino anche per Samira De Stefano e Georgia Pedone, rispettivamente sconfitte per 6-2 6-3 da Diana Snigur e per 6-2 7-6(4) da Simona Waltert. Si ferma infine anche la corsa di Beatrice Ricci, che dopo aver conquistato il primo set si è arresa in rimonta a Tamara Korpatsch con lo score di 3-6 6-1 6-2.