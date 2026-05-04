Internazionali d’Italia 2026: ritiro per Pavlyuchenkova contro Erjavec, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Anastasia Pavlyuchenkova contro Veronika Erjavec nel corso della sfida valida per il primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista russa ha accusato un problema fisico nel corso del secondo set quando conduceva avanti 3-2 dopo aver ceduto per 6-3 il primo parziale. A nulla è servito l’aiuto del fisioterapista e pochi minuti dopo il medical timeout è arrivato il ritiro.

RITIRO PAVLYUCHENKOVA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Pavlyuchenkova perdente, Erjavec vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo e al secondo parziale, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.