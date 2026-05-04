Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 5 maggio con Bronzetti, Trevisan e Ruggeri

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 5 maggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Prosegue il tabellone di qualificazione maschile e femminile. Si apre anche il main draw al femminile, con i primi match sul Centrale. Tanti italiani in campo, tra BNP Paribas Arena, Pietrangeli e SuperTennis Arena. Toccherà subito a Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. Impegnati nelle qualificazioni Federico Bondioli, Andrea Pellegrino e Noemi Basiletti.
IL PROGRAMMA COMPLETO – IN AGGIORNAMENTO
CAMPO CENTRALE
ore 11.00 – Krejcikova vs Jacquemot
a seguire – Kenin vs (WC) Andreescu
a seguire – Zakharova vs Yastremska
a seguire – Li vs Zhang
BNP PARIBAS ARENA
ore 10.00 – (4) Carreno Busta vs (13) Wawrinka
non prima delle 11.00 – Bondar vs Zheng
a seguire – Kessler vs (WC) Bronzetti
a seguire – (WC) Trevisan vs Gibson
PIETRANGELI
ore 10.00 – (1) Potapova vs (13) Bartunkova
non prima delle 11.00 – Marcinko vs Oliynykova
a seguire – Ruzic vs Rakhimova
a seguire – Sonmez vs (WC) Ruggeri
COURT 1
ore 10.00 – (2) Ruse vs (22) Kraus
a seguire – (3) Kypson vs (16) Droguet
a seguire – Sherif vs (WC) Ricci o (19) Korpatsch
a seguire – (9) Hijikata o (WC) Basile vs Moller o (21) Basilashvili
COURT 2
ore 10.00 – (10) Merida vs (23) Barrios Vera
a seguire – (WC) Basiletti vs (18) Snigur
a seguire – (8) Landaluce vs Pellegrino
COURT 3
ore 10.00 – (6) Tomljanovic vs Jeanjean
a seguire – Dellien vs (14) de Jong
a seguire – Kalinina vs (21) Volynets
COURT 4
ore 10.00 – (12) Comesana vs Riedi
a seguire – Svrcina vs Budkova Kjaer
a seguire – (WC) Urgesi vs (16) Erjavec
COURT 13
ore 10.00 – Galfi vs (24) Grabher
a seguire – (11) Tagger vs Korneeva
a seguire – (2) Prizmic vs (WC) Bondioli
a seguire – Faria vs Llamas Ruiz
COURT 14
ore 10.00 – (1) Garin vs (20) Choinski
a seguire – Yuan vs (17) Waltert
a seguire – (6) Kovacevic vs (15) Fearnley