Challenger Monza 2026: vittoria per Bellucci nel derby azzurro, Travaglia sconfitto in due tie-break

Nel Challenger 125 di Monza 2026, Matteo Bellucci ha superato Stefano Travaglia 7-6(5) 7-6(5) in due ore e trentanove minuti di gioco, raggiungendo così la semifinale. Alla loro prima sfida in assoluto, il lombardo si è imposto in un incontro decisamente lottato e con diversi ribaltamenti di fronte.

Nel primo set, nonostante il break in avvio, Bellucci ha dovuto rimontare nel tie-break sotto 5-4 per avere la meglio. Il secondo parziale si è svolto in fotocopia rispetto al primo, con Travaglia subito sotto di un break, successivamente recuperato. Nel dodicesimo game tre chance consecutive per strappare la battuta per il classe ’91 hanno prefigurato un probabile terzo set, ma l’ex numero 63 del mondo è riuscito ad evitarlo. Nel tie break, seppur dopo un match point fallito con servizio a favore, il ventiquattrenne originario di Busto Arsizio ha chiuso in due set.

Gli altri quarti di finale

L’azzurro affronterà in semifinale Dino Prizmic, uscito vittorioso 6-3 6-2 in un’ora e diciotto minuti dal match con Valentin Royer. Curiosamente, il francese è l’unico delle prime quattro teste di serie non presente in semifinale.

Negli altri due incontri Raphael Collignon ha battuto Luca van Assche 6-4 6-0 in poco più di un’ora e un quarto, mentre uno degli spagnoli del momento, Martin Landaluce, ha sconfitto Hugo Gaston 6-3 6-2 in un‘ora e trentaquattro minuti. Dopo l’exploit della semifinale nel Masters 1000 di Miami, partendo dalle qualificazioni, il madrileno prosegue nel suo periodo più che positivo.